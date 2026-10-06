KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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06.10.2026 19:02:00
EU-Programm Agile: Millionen für KI und Drohnen - aber Rot für Killer-Roboter
Das EU-Parlament hat ein 115 Millionen Euro schweres Förderprogramm für Verteidigungsstartups beschlossen. Tödliche autonome Waffen bleiben ausgenommen.
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