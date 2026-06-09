Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
09.06.2026 23:55:19
EU proposes entry ban for Russian Ukraine combatants in new sanctions package
The EU's 21st sanctions package includes a provision to deny entry to anyone who has served in Russia's armed forces amid the invasion of Ukraine. It will also target the so-called shadow fleet, banks and cryptocurrency.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!