VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|
21.01.2026 12:43:22
EU prosecutor: Third of VAT fraud cases linked to Slovakia
The EU's most senior prosecutor told Slovak MPs that a staggering one in three VAT fraud cases investigated by her office has links to Slovakia. How can such fraud flourish in Slovakia and is it a new problem?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VAT
|
12:26
|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
20.01.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
20.01.26