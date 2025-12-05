SSAB b Aktie
WKN: 881832 / ISIN: SE0000120669
|Käufer schlagen zu
|
05.12.2025 09:57:00
EU-Protektionismus stützt Stahlmarkt - deutsche Werte wie Salzgitter-Aktie und thyssenkrupp-Aktie profitieren
Während Aktien der Branchengröße ArcelorMittal an der Euronext mit +0,95 Prozent auf 37,07 vergleichsweise unauffällig sind, legen thyssenkrupp auf XETRA zeitweise 4,08 Prozent auf 9,58 Euro und Salzgitter mit 5,60 Prozent auf 38,48 Euro deutlich zu. Letztere jagen zeitweise auf das höchste Niveau seit März 2023 und nähern sich der 40-Euro-Marke.
Analyst Ephrem Ravi von der Citigroup reihte sich am Morgen bei den Experten ein, die den neuen EU-Protektionismus für die Stahlbranche feiern. Die Abschirmungsmaßnahmen gegenüber Importen seien die entscheidende Triebfeder für 2026, so Raivi. Er empfahl thyssenkrupp, Arcelor, Acerinox und SSAB ohnehin bereits zum Kauf und erhöhte nun die meisten Kursziele. Bei Salzgitter votiert er zwar mi "Neutral", zog aber das Kursziel sehr deutlich an auf 38 Euro.
Der JPMorgan-Branchenexperte hatte jüngst sogar von einer europäischen "Stahl-Renaissance" gesprochen.
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquelle: Quinta / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|SSAB Corporation (B)
|6,19
|1,11%
