SSAB b Aktie

WKN: 881832 / ISIN: SE0000120669

Käufer schlagen zu 05.12.2025 09:57:00

EU-Protektionismus stützt Stahlmarkt - deutsche Werte wie Salzgitter-Aktie und thyssenkrupp-Aktie profitieren

EU-Protektionismus stützt Stahlmarkt - deutsche Werte wie Salzgitter-Aktie und thyssenkrupp-Aktie profitieren

Stahlwerte sind am Freitag gefragt - vor allem deutsche. Getrieben werden die Aktien von einer Analystenstimme.

Während Aktien der Branchengröße ArcelorMittal an der Euronext mit +0,95 Prozent auf 37,07 vergleichsweise unauffällig sind, legen thyssenkrupp auf XETRA zeitweise 4,08 Prozent auf 9,58 Euro und Salzgitter mit 5,60 Prozent auf 38,48 Euro deutlich zu. Letztere jagen zeitweise auf das höchste Niveau seit März 2023 und nähern sich der 40-Euro-Marke.

Analyst Ephrem Ravi von der Citigroup reihte sich am Morgen bei den Experten ein, die den neuen EU-Protektionismus für die Stahlbranche feiern. Die Abschirmungsmaßnahmen gegenüber Importen seien die entscheidende Triebfeder für 2026, so Raivi. Er empfahl thyssenkrupp, Arcelor, Acerinox und SSAB ohnehin bereits zum Kauf und erhöhte nun die meisten Kursziele. Bei Salzgitter votiert er zwar mi "Neutral", zog aber das Kursziel sehr deutlich an auf 38 Euro.

Der JPMorgan-Branchenexperte hatte jüngst sogar von einer europäischen "Stahl-Renaissance" gesprochen.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Salzgitter-Aktie mit Verlust: JPMorgan senkt Kursziel für Salzgitter leicht auf 27,90 Euro

Bildquelle: Quinta / Shutterstock.com

Nachrichten zu SSAB Corporation (B)

Analysen zu SSAB Corporation (B)

Aktien in diesem Artikel

SSAB Corporation (B)

