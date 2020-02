EU-Ratschef dämpft Erwartungen im Haushaltsstreit

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Vor den Verhandlungen zum milliardenschweren EU-Haushaltsplan hat Ratschef Charles Michel die Erwartungen gedämpft und nicht von einer möglichen Einigung gesprochen. "Ich bin überzeugt, dass es in den nächsten Stunden oder Tagen möglich ist, Fortschritt zu erreichen", sagte Michel am Donnerstag vor Beginn eines Sondergipfels in Brüssel. Alles liege auf dem Tisch um zu entscheiden.

Zugleich betonte der Belgier, dass es viele begründete Interessen und Bedenken gebe. In den vergangenen Wochen habe er zusammen mit den Staats- und Regierungschefs hart gearbeitet.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen verhandeln ab Donnerstag (15.00 Uhr) über den milliardenschweren EU-Haushaltsrahmen für die kommenden sieben Jahre. Die Vorstellungen lagen vor dem Treffen sehr weit auseinander. Das gilt sowohl für das Volumen des Budgets wie für seine Verwendung./wim/DP/jha