EU-Ratschef Michel fordert 'maximale Unterstützung' für die Ukraine

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Ratschef Charles Michel ruft dazu auf, die Ukraine im Krieg gegen Russland so gut wie möglich zu unterstützen. "Jetzt ist es an der Zeit, klar zu sein und an der Zeit, maximale Unterstützung bereitzustellen", sagte er am Donnerstag bei einem EU-Gipfel in Brüssel, wo auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj anwesend war. Die maximale Unterstützung müsse sich ausdrücklich auch auf Belange der Armee beziehen. "Es besteht militärischer Bedarf an Munition, Artillerie, Raketen, Fahrzeugen, Verteidigungssystemen, um Sie zu unterstützen, um die Integrität der Ukraine zu schützen und zu verteidigen."

Verschiedene Länder der EU unterstützen die Ukraine mit schweren Waffen und Kampfpanzern. Die Ukraine fordert seit einiger Zeit auch die Lieferung von Kampfjets. Dies hat Deutschland bislang ausgeschlossen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat nach eigener Aussage die Dringlichkeit von Selensykjs Appellen erkannt. "Wir müssen mehr tun", sagte sie am Donnerstag in Brüssel./rew/DP/zb