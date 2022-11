EU-Ratspräsident Michel soll nächste Woche Chinas Präsident Xi treffen

Brüssel (Reuters) - EU-Ratspräsident Charles Michel wird am Donnerstag kommender Woche den chinesischen Präsidenten Xi Jinping treffen.

In einer EU-Mitteilung hieß es dazu, es werde um globale Herausforderungen und Themen von gemeinsamem Interesse gehen. Anfang November hatten die Behörden der Volksrepublik laut Diplomaten eine vorab aufgezeichnete kritische Eröffnungsrede von Michel bei einer Handelsmesse in Shanghai nicht gezeigt, was zu Verstimmungen zwischen beiden Seiten führte.

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union hatten zuletzt Bedenken geäußert, wirtschaftlich zu abhängig zu sein von China. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, die EU habe ihre Lektion aus der starken Energieabhängigkeit von Russland gelernt und müsse bei China wachsam sein. In Deutschland setzt sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für einen anderen Kurs gegenüber China ein. Die Volksrepublik wolle strategischen Einfluss über Investitionen in wichtigen Sektoren aufbauen. Das müsse kritischer betrachtet und im Zweifel auch untersagt werden.

