EU-Ratspräsident will milliardenschwere Brexit-Notfallreserve

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Ratspräsident Charles Michel will eine fünf Milliarden Euro schwere Brexit-Notfallreserve einrichten. Mit dem Geld könnten im Fall der Fälle unvorhergesehene Folgen für besonders schwer vom Brexit betroffene EU-Staaten und Wirtschaftsbereiche abgefedert werden, erklärte Michel am Freitag in Brüssel.

Der Vorschlag soll nun Ende kommender Woche bei einem EU-Sondergipfel diskutiert werden. Er ist Teil eines großen Kompromissvorschlags von Michel zum Corona-Wiederaufbauplan und zum EU-Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis Ende 2027.

Großbritannien hat die EU Ende Januar verlassen, ist aber noch bis Jahresende Mitglied des europäischen Binnenmarkts und der Zollunion. Sollte es bis dahin keine Einigung über die zukünftigen Handelsbeziehungen geben, könnte dies schwerwiegende Konsequenzen für Unternehmen und zum Beispiel das EU-Fischereigewerbe haben./aha/DP/jha