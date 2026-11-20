Von Edith Hancock

DOW JONES--Die EU ist offen für eine engere Beziehung mit Großbritannien. "Wir bleiben offen für die engstmögliche Beziehung zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich", sagte EU-Ratspräsident Antonio Costa am Freitag in Brüssel.

Der britische Premierminister Andy Burnham hielt sich für ein Gipfeltreffen zwischen Großbritannien und der EU in der belgischen Hauptstadt auf. Ziel des Treffens war es, Vereinbarungen zu Themen wie Jugendmobilität und Lebensmittelexporten zu treffen.

Costa sagte, Europa werde jede Entscheidung Großbritanniens über dessen künftige Beziehungen zur Staatengemeinschaft respektieren. "Europa braucht Einigkeit", sagte er. Er fügte hinzu, die Europäische Union werde stets eine enge Zusammenarbeit mit Großbritannien anstreben.

Großbritannien und die EU haben in drei zentralen Bereichen Vereinbarungen getroffen. Dazu gehört die Verknüpfung der Emissionshandelssysteme der EU und Großbritanniens. Zudem wurde ein Visa-Programm vereinbart. Dieses würde jungen Menschen mehr Flexibilität bieten, auf beiden Seiten des Ärmelkanals zu leben und zu arbeiten. Darüber hinaus sollen die Reibungen im Grenzverkehr für Lebensmittel und tierische Produkte verringert werden.

"Dies ist ein guter Tag für Großbritannien, und dies ist ein guter Tag für Europa", sagte Burnham vor Reportern. Er fügte hinzu, das Abkommen gehe direkt auf die größten Sorgen der Öffentlichkeit wie Lebensmittelpreise ein.

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November 20, 2026 10:45 ET (15:45 GMT)