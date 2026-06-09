Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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09.06.2026 14:48:00
EU reagiert auf Apples Siri-AI-Blockade, weist DMA-Vorwürfe zurück
Apple meint, der Digital Markets Act verhindere das neue KI-System des Konzerns, mit dem Siri besser werden soll. Die Europäische Kommission reagierte prompt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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