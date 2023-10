EU ringt um gemeinsame Positionen zu Ukraine und Israel

Berlin (Reuters) - Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs stehen vor schwierigen Verhandlungen über ihre Ukraine- und Israel-Politik.

Auf dem am Donnerstag beginnenden zweitägigen Gipfel wollen sie etwa über Korrekturen am EU-Haushalt beraten. Dabei geht es nach Angaben von EU- und deutschen Diplomaten um die Frage, welche Zusagen man der Ukraine machen möchte. Außerdem hatte sich zumindest bei den EU-Außenministern gezeigt, dass sich die 27 Regierungen zwar in der Solidarität mit Israel einig sind - aber nicht in der Frage, ob eine "humanitäre Feuerpause" gefordert werden sollte.

Die Bundesregierung will in den Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen der EU darauf dringen, dass die langfristige Hilfe für die Ukraine fest verankert wird. "Die Ukraine hat für uns höchste Priorität im mehrjährigen Finanzrahmen. Unsere klare Präferenz sind dabei Zuschüsse, nicht Darlehen", sagte ein deutscher Regierungsvertreter am Mittwoch in Berlin. Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal hatte am Dienstag gesagt, er hoffe darauf, dass die EU seinem Land auch 2024 wieder eine Budgethilfe von 18 Milliarden Euro zahlt. Der Kanzler hatte am Dienstag betont, dass er eine feste Zusage auf dem EU-Gipfel im Dezember anstrebt. Eine Überarbeitung des bis 2027 laufenden mehrjährigen, milliardenschweren Finanzrahmens ist bis zum 1. Januar 2024 vorgesehen.

Die Debatte über das künftige Budget geht aber über die Ukraine hinaus. Man habe sich gewundert über die vielen Ausgabevorschläge der EU-Kommission, hieß es in Berlin. Ziel müsse es sein, etwa die erhöhten Zinskosten für die von der Kommission aufgenommenen Kredite durch Umschichtungen im EU-Haushalt auszugleichen und nicht durch zusätzliche Beiträge der EU-Mitgliedstaaten. Die 27 Mitgliedstaaten befänden sich national in schwierigen Haushaltslagen, was zusätzliche Überweisungen nach Brüssel erschwere.

EU-Ratspräsident Charles Michel hatte auch beim Thema Israel gemahnt, dass die EU-27 ihre Einheit wahren müssten. Bei den Beratungen der EU-Außenminister am Montag hatten sich Differenzen gezeigt. Zwar ist man sich einig, das Recht Israels zur Selbstverteidigung gegen die radikal-islamische Hamas zu unterstreichen. Aber während der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell eine "humanitäre Feuerpause" gefordert hatte, hatten sich etliche Außenminister - darunter Außenministerin Annalena Baerbock - reserviert gezeigt.

Die Bundesregierung argumentierte auch am Mittwoch, dass es keine Waffenruhe geben könne, wenn die Hamas Israel täglich weiter beschieße. Die Frage sei eher, ob es "zeitlich und räumlich begrenzte" Lücken beim Beschuss geben könne, um Hilfslieferungen zu ermöglichen. Israel lehnt eine Feuerpause bisher ab.

"Wir müssen erörtern, wie wir dringend die wirksame Bereitstellung humanitärer Hilfe und den Zugang zu den grundlegendsten Bedürfnissen sicherstellen können", heißt es in der Einladung von Michel an die 27 Regierungschefs nur.

