Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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04.07.2026 02:55:22
EU sanctions Russian researchers involved in Navalny's death
The six sanctioned Russian scientists were linked to the production of epibatidine — the deadly toxin identified in the body of Putin critic Alexei Navalny after his death.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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