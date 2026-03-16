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16.03.2026 13:33:38
EU schickt über 450 Millionen Euro Hilfe in den Nahen Osten
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Union gibt mehr als 450 Millionen Euro für humanitäre Hilfe im Nahen Osten. Sie soll Menschen in Jordanien, Syrien, Ägypten, im Libanon und in den Palästinensischen Gebieten helfen, wie die Europäische Kommission mitteilte.
Europa müsse weiterhin zu den Menschen in Krisengebieten halten, teilte die EU-Kommissarin für humanitäre Hilfe und Krisenmanagement, Hadja Lahbib, mit. "Wir werden weiterhin lebensrettende Hilfe leisten, solange sie benötigt wird."
Nach dem Plan der Kommission sollen 210 Millionen Euro nach Syrien gehen. Mehr als 16 Millionen Menschen seien dort ein Jahr nach dem Sturz des Langzeitmachthabers Baschar al-Assad noch auf Unterstützung angewiesen. In die Palästinensischen Gebiete sollen 124 Millionen Euro fließen und in den Libanon etwa 100 Millionen. Die Gelder werden zum Beispiel für Lebensmittel, die medizinische Versorgung, Unterkünfte und Bildungsangebote für Kinder verwendet.
Angesichts des Kriegs im Iran unterstützt die EU auch Flüge, die in der Region gestrandete Bürgerinnen und Bürger nach Europa bringen. In den vergangenen Wochen sind so mehr als 11.000 Menschen zurückgeholt worden./rdt/DP/men
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