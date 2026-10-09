Members Aktie
WKN DE: A1W8PZ / ISIN: JP3921700005
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09.10.2026 11:19:26
EU seeks ways to make expansion more palatable to members
The European Commission has put forward ideas it hopes will both ease the EU expansion process and allay concerns among existing members. Several countries, not least war-torn Ukraine, are among the candidates.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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