Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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15.07.2026 12:45:03
EU set to fine Google hundreds of millions of euros
Decisions will test whether the EU can police digital markets without reigniting tensions with WashingtonWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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