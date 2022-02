EU sichert Zypern Unterstützung bei Migration aus der Türkei zu

NIKOSIA (dpa-AFX) - EU-Kommissionsvize Margaritis Schinas will Anfang März in die Türkei reisen, um mit Ankara über den hohen Flüchtlingszuzug nach Zypern zu reden. Das sagte Schinas am Montag bei einem Besuch in Zyperns Hauptstadt Nikosia. EU-Innenkommissarin Ylva Johannsson, die dem Treffen mit dem zyprischen Innenminister Nikos Nouris per Video zugeschaltet war, sicherte zu, die EU werde Zypern bei der Bearbeitung von Asylanträgen sowie bei der Unterbringung und Rückführung von Migranten helfen. Dabei sollen auch die EU-Asylagentur, die EU-Grenzschutzagentur Frontex und Europol zum Einsatz kommen.

Zypern hat gemessen an der Einwohnerzahl die meisten Asylanträge aller EU-Länder. Auf der geteilten Insel gelangen die Menschen über den von der Türkei besetzten Norden in den Süden der Republik Zypern, wo sie gemäß der EU-Gesetze Asyl beantragen können. Die Trennungslinie zwischen den Inselhälften sei die Achillesferse, sagte Innenminister Nikos Nouris. Im Norden Zyperns kämen täglich auf dem Seeweg, aber auch per Flugzeug Migranten aus der Türkei an. Anschließend brächten Schleuserbanden die Menschen über die Trennungslinie in den Süden der Insel./tt/DP/eas