Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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23.07.2026 23:08:15

EU Slaps Google With $1 Billion Fine Over Search and Play Store

Google has 60 days to comply under the EU’s Digital Marketing Act or it could face penalitiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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