Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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23.07.2026 23:08:15
EU Slaps Google With $1 Billion Fine Over Search and Play Store
Google has 60 days to comply under the EU’s Digital Marketing Act or it could face penalitiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
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23.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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23.07.26
|Börse New York: NASDAQ 100 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
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23.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
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23.07.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
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23.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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23.07.26