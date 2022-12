EU-Staaten gründen Plattform für mehr Klimatechnologie aus Europa

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mittels einer Industrie-Plattform wollen Deutschland und sieben weitere EU-Länder die heimische Produktion von Klimatechnologien ankurbeln. Dazu zählen Teile für Windräder, Photovoltaik-Anlagen und Stromnetze sowie Wärmepumpen und Geräte zur Wasserstoffherstellung. Um die Klimaziele zu erreichen, brauche es eine leistungsstarke Industrie, die nicht nur Vorreiterin bei Energiewende-Produkten sei, sondern sie auch in ausreichendem Maße produziere, teilte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Donnerstag mit.

Die Plattform für Transformationstechnologien soll die Industrie demnach unterstützen, Produktionskapazitäten in Deutschland und der EU auszubauen. Ziel sei, den steigenden Bedarf soweit wie möglich aus heimischer Produktion decken zu können. Der schnelle Ausbau der Produktion ist laut Habeck wichtig, um "unsere strategische und technologische Souveränität im Bereich der grünen Industrie behaupten" zu können.

Die Plattform geht auf eine Initiative der Ampel-Koalition von Ende September zurück. Dass die Auftaktveranstaltung mit EU-Industriekommissar Thierry Breton in dieser Woche in Brüssel stattfinden konnte, lobte Habeck als "Umsetzung in Lichtgeschwindigkeit"./jwe/DP/men