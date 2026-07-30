EU startet Ausschreibungen zum Bau von KI-Gigafactories

DOW JONES--Die Europäische Union hat eine Ausschreibung zur Einrichtung von bis zu sieben KI-Gigafactories europaweit veröffentlicht. Damit soll die verfügbare Rechenkapazität in der EU gesteigert werden, um das Ziel der technologischen Souveränität schneller zu erreichen und Europa zu einem "KI-Kontinent" zu machen, wie die Brüsseler Kommission mitteilte. Für die Initiative sollen mehr als 30 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Davon stammen bis zu 10 Milliarden Euro aus Finanzmitteln der EU und der Mitgliedstaaten, voraussichtlich mindestens 20 Milliarden Euro sollen privat investiert werden.

Im Rahmen des Vergabeverfahrens werden bis zu sieben KI-Gigafactories per Los ausgewählt und in zwei aufeinanderfolgenden Entwicklungsphasen unterstützt werden. Bewerben können sich Konsortien oder Zweckgesellschaften, in denen beispielsweise Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Investoren gemeinsam agieren, wie die Kommission weiter mitteilte.

Die Bewerbungsfrist endet am 12. November. Die Vergabeentscheidungen werde Anfang 2027 erwartet. Es wird erwartet, dass KI-Gigafactories, die den Zuschlag erhalten, innerhalb von maximal 18 Monaten nach der Unterzeichnung ihren Betrieb aufnehmen.

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July 30, 2026 06:38 ET (10:38 GMT)