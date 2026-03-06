|
EU startet Gespräche über digitales Handelsabkommen mit Kanada
Von Edith Hancock
DOW JONES--EU-Handelskommissar Maros Sefcovic hat Gespräche mit Kanadas Minister für internationalen Handel, Maninder Sidhu, über ein digitales Handelsabkommen aufgenommen. Hintergrund sind Spannungen mit den USA, die die Kanadier dazu veranlassen, Abkommen mit anderen Ländern zu abzuschließen.
Die EU-Exekutive erklärte, das Abkommen baue auf dem umfassenderen Handelsabkommen beider Seiten, CETA, und einem 2023 unterzeichneten, nicht bindenden Rahmen für eine digitale Partnerschaft zwischen den beiden Regionen auf. Nach Angaben der EU hat das neue Handelsabkommen mehrere Ziele, darunter die Festlegung verbindlicher Verbraucherschutzstandards für personenbezogene Daten, die Förderung des papierlosen Handels sowie das Verbot von Zöllen auf elektronische Übertragungen. Die Kommission erklärte außerdem, das Abkommen ziele darauf ab, sogenannte ungerechtfertigte Anforderungen zur Datenlokalisierung zu verbieten.
