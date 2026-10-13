Kimberly-Clark Aktie
WKN: 855178 / ISIN: US4943681035
|Grünes Licht
|
13.10.2026 17:02:00
EU stimmt Kenvue-Deal von Kimberly-Clark unter Auflagen zu - Aktien im Minus
Wie die EU-Kommission mitteilte, hat der US-Konzern, der für seine Marke Kleenex bekannt ist, mit seinen Zugeständnissen die wettbewerbsrechtlichen Bedenken vollständig ausgeräumt. Kimberly-Clark hat sich bereit erklärt, alle seine Tampon- und sonstigen Damenhygienemarken im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zu veräußern. Die betroffenen Marken sind Kotex (einschließlich der Untermarke Lidie), Camelia und Record.
Kimberly-Clark hatte sein Angebot für Kenvue im November 2025 angekündigt. Die Transaktion einschließlich Schulden hat einen Gesamtwert von 48,7 Milliarden US-Dollar.
Die Kenvue Inc. stellt Hygieneprodukte her. Zu den bekanntesten Marken zählen Neutrogena, Carefree, o.b., Listerine und Imodium.
Die Kimberly-Clark-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zeitweise 1,37 Prozent tiefer bei 97,42 US-Dollar, während die Kenvue-Aktie 1,26 Prozent auf 17,61 US-Dollar verliert.
DJG/DJN/mgo/uxd
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Bildquelle: Creativa / Shutterstock.com,Kimberly-Clark
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|Kenvue Inc Registered Shs
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