21.01.2026 15:59:43

EU stoppt Umsetzung des US-Handelsabkommens wegen Grönland

Von Kim Mackrael

DOW JONES--Das Europäische Parlament hat die Arbeiten zur rechtlichen Umsetzung des Handelsabkommens zwischen den USA und der EU ausgesetzt, nachdem Präsident Donald Trump damit gedroht hatte, wegen Grönland Zölle gegen einige europäische Länder zu verhängen, wie ein hochrangiger Parlamentarier mitteilte.

Durch diese Entscheidung wird der Plan der EU, die Zölle auf eine Reihe von US-Industrieprodukten zu senken, vorerst auf Eis gelegt. Die Zollsenkungen wurden als Teil eines Handelsabkommens zwischen den USA und der EU vereinbart, das erstmals im vergangenen Sommer angekündigt wurde, aber noch der Zustimmung der Parlamentarier bedarf, um vollständig in Kraft zu treten.

"Unsere Souveränität und territoriale Integrität stehen auf dem Spiel", schrieb Bernd Lange, ein deutscher Politiker, der den Handelsausschuss des Parlaments leitet, in den sozialen Medien und fügte hinzu, dass es nicht möglich sei, wie gewohnt weiterzumachen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2026 10:00 ET (15:00 GMT)

