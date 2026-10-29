29.10.2026 17:00:48

EU strebt weiter engere Beziehungen zu Kanada an

Von Edith Hancock

DOW JONES--EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ihre Vision einer engeren Anbindung zwischen der Europäischen Union und Kanada bekräftigt. Zuvor war über Vorbehalte einiger Mitgliedstaaten gegen das Angebot einer assoziierten Mitgliedschaft für Kanada berichtet worden.

"Wir beide wollen unsere Beziehungen auf das höchstmögliche Niveau heben, und deshalb diskutieren wir die Idee, dass Kanada das erste assoziierte Mitglied der Europäischen Union wird", sagte von der Leyen am Donnerstag in Montreal. Die Möglichkeit einer assoziierten Mitgliedschaft Kanadas hatte sie bereits im September im Rahmen einer Rede ins Spiel gebracht.

Ihre jüngsten Äußerungen folgen auf Medienberichte über Gegenwind aus EU-Mitgliedstaaten gegen die Bezeichnung "assoziiertes Mitglied".

"Es handelt sich um eine Assoziierung ohne Beitritt", betonte von der Leyen. Beide Seiten könnten eine Partnerschaft aufbauen, "die einer Mitgliedschaft näher kommt als alles, was wir bisher getan haben".

Die EU-Kommissionspräsidentin erklärte, dass eine Partnerschaft mit Kanada eine intensivere Kooperation in Bereichen wie Energie und Künstliche Intelligenz (KI) beinhalten könnte. Beide Seiten könnten zusammenarbeiten, um Sicherheitsfragen im Zusammenhang mit der rasant wachsenden Technologie anzugehen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2026 12:01 ET (16:01 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:18 Oktober 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
30.10.26 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen