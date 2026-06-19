Summit Corporation Aktie

Summit Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01

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19.06.2026 18:51:20

EU summit: Merz calls for cuts to 'too high' long-term budget

German Chancellor Friedrich Merz said the European Commission's long-term budget proposal for 2028 to 2034 was "far too high" and called for a new proposal.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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