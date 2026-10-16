Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
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16.10.2026 16:19:26
EU summit to focus on China, Ukraine and bloc budget
EU leaders meeting in Brussels will examine measures to curb the bloc's huge trade deficit with China. But they will also be looking to further agreement on the next EU budget ahead of some major elections next year.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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