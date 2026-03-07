Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|
07.03.2026 10:11:21
EU suspends visa-free travel for Georgian officials
Georgian diplomats, government officials, and ministers have lost their visa-free travel privileges in all EU countries — a move that Brussels has taken in response to democratic backsliding in the country.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu Visa Inc.
|
04.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
26.02.26
|Dow Jones aktuell: Anleger lassen Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
26.02.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
25.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
23.02.26
|Verluste in New York: Dow Jones beendet den Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.02.26
|Schwacher Handel: Dow Jones legt am Montagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Verlust hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Visa Inc.
|16.02.26
|Visa Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|Visa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Visa Inc.
|272,35
|-0,93%
