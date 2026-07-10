Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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10.07.2026 14:02:40
EU threatens Meta with fines over 'addictive' Facebook and Instagram
Regulators say features such as infinite scroll contribute to "compulsive use" and "unhealthy habits".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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