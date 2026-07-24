24.07.2026 12:14:40

EU: Tiktok-Konten für Minderjährige verfehlen Sicherheitsstandards

Von Edith Hancock

DOW JONES--Tiktok verstößt möglicherweise gegen das Regelwerk der Europäischen Union für digitale Inhalte. Wie die EU-Kommission mitteilte, ist sie nach vorläufigen Ergebnissen zu dem Schluss gekommen, dass die Regeln des Unternehmens für Konten von Minderjährigen nicht den Sicherheitsstandards der Staatengemeinschaft entsprechen.

Minderjährige könnten ihr Konto auf der beliebten Videoplattform derzeit auf "öffentlich" stellen, so dass jeder Nutzer ihre Inhalte sehen kann. Diese Einstellung ermögliche es auch, dass Inhalte, die von älteren Minderjährigen gepostet wurden, über den "Für dich"-Feed von Tiktok empfohlen werden.

"Diese Funktion gibt Fremden potenziell einen Einblick in das Leben eines Kindes", hieß es in einer Erklärung der Kommission. Die Regulierungsbehörde erklärte zudem, dass auf private Konten von Minderjährigen auch über die Follower-Listen anderer Nutzer zugegriffen werden könne und dass die Einstellungen von Tiktok junge Menschen Cybermobbing und unerwünschter Kontaktaufnahme aussetzen.

Laut der Website von Tiktok sind die Konten von Minderjährigen standardmäßig auf "privat" eingestellt, die Nutzer können ihre Einstellungen jedoch anpassen.

Die Kommission erklärte, Tiktok sollte öffentliche Konten von Minderjährigen mit stärkeren Datenschutzeinschränkungen versehen und es vermeiden, Inhalte von Minderjährigen über seinen "Für dich"-Feed anderen Nutzern zu empfehlen.

Dies ist Teil einer umfassenderen Untersuchung gegen Tiktok im Rahmen des Gesetzes über digitale Dienste (Digital Services Act) der EU, das Betreiber beliebter digitaler Plattformen dazu verpflichtet, mehr zum Schutz der Nutzer vor schädlichen Inhalten im Internet zu unternehmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2026 06:15 ET (10:15 GMT)

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