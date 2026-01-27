Greenland CorpShs Aktie
WKN DE: 765929 / ISIN: US39530P3091
|
27.01.2026 18:19:27
EU to stay 'cordial' with US after Trump's Greenland threats
Trump deciding to wind back on tariffs on countries opposed his takeover of Greenland reduced the pressure at a hastily arranged summit of EU leaders. But they used the meeting to prepare Europe for another barrage.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Greenland CorpShs
Analysen zu With us Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor Zahlen von Tesla, Microsoft und Meta: ATX rutscht ins Minus -- DAX zur Wochenmitte wenig bewegt -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich schwächer. Am deutschen Aktienmarkt ist unterdessen keine klare Richtung zu erkennen. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.