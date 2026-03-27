Packages Aktie
ISIN: PK0010001011
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27.03.2026 11:51:21
EU to target Temu, Shein and other companies with a levy on small packages coming from outside the bloc
The European Union has announced that it will introduce handling fees for non-EU small packages from November 1. The fee will be charged in addition to a customs tax on such items that goes into effect in July.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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