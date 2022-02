EU und Afrika wollen bei Gipfel Zusammenarbeit vertiefen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bei einem gemeinsamen Gipfel wollen die Europäische Union und die Afrikanische Union ihre Zusammenarbeit in Fragen der Migration, Digitalisierung und beim Kampf gegen die Klimakrise vertiefen. Zu dem zweitägigen Treffen in Brüssel werden am Donnerstag (14.15 Uhr) und Freitag die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten sowie rund 40 afrikanischer Länder erwartet.

Ziel ist es, eine gemeinsame Erklärung mit einer Vision für das Jahr 2030 zu verabschieden. Dazu sollen die Spitzenpolitiker in kleinen Runden zu Themen wie nachhaltige Entwicklung, Klimawandel, Sicherheit, Landwirtschaft und Gesundheit arbeiten.

Der Nachbarkontinent Afrika mit seinen 55 Ländern und rund 1,3 Milliarden Bewohnern ist für die EU von strategisch großer Bedeutung. Politische Instabilität, Terrorismus und die schlechte wirtschaftlich Lage in Teilen des Kontinents sorgen dafür, dass viele Menschen in der EU ein besseres Leben suchen. Zugleich ist das überalterte Europa auf Fachkräfte angewiesen und setzt dabei auch auf die junge afrikanische Bevölkerung./wim/DP/nas