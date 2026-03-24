24.03.2026 06:05:38

EU und Australien einigen sich auf Freihandelsabkommen

CANBERRA (dpa-AFX) - Die Europäische Union und Australien haben sich rund acht Jahre nach dem Beginn erster Verhandlungen auf ein Freihandelsabkommen verständigt. Das teilten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Premierminister Anthony Albanese am Dienstag in der australischen Hauptstadt Canberra mit./jbz/DP/zb

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