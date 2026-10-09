Gemeinsame Erklärung 09.10.2026 16:26:43

EU und China finden in Peking Lösung im Streit um Hybridfahrzeuge

EU und China finden in Peking Lösung im Streit um Hybridfahrzeuge

China und die EU haben nach Treffen zwischen dem obersten Handelsbeauftragten der EU und seinem Amtskollegen in Peking eine Verständigung bei Hybridfahrzeugen erzielt und Handelsgespräche in anderen Bereichen vorangebracht.

In einer gemeinsamen Erklärung gaben die beiden Parteien am Freitag bekannt, dass sie eine Vereinbarung zum Handel mit Hybridfahrzeugen im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) erzielt hätten. Dies ist einer von 16 dargelegten Punkten, bei denen Fortschritte angestrebt wurden, darunter beim Marktzugang für Medizinprodukte sowie bei Exportkontrollen.

Von Edith Hancock

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

EU wohl für Handelsbarrieren gegen China: Was das für VW, BMW & Co. bedeutet
Neutral von UBS AG für BMW-Aktie
Aktien von BMW & Co.: Welche Folgen Zölle auf Hybridautos aus China haben könnten

Bildquelle: iStockphoto,Aleksey Klints / Shutterstock.com,leungchopan / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen