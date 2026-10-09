|Gemeinsame Erklärung
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09.10.2026 16:26:43
EU und China finden in Peking Lösung im Streit um Hybridfahrzeuge
In einer gemeinsamen Erklärung gaben die beiden Parteien am Freitag bekannt, dass sie eine Vereinbarung zum Handel mit Hybridfahrzeugen im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) erzielt hätten. Dies ist einer von 16 dargelegten Punkten, bei denen Fortschritte angestrebt wurden, darunter beim Marktzugang für Medizinprodukte sowie bei Exportkontrollen.
Von Edith Hancock
DOW JONES
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