EU und Golfstaaten vereinbaren gemeinsame Iran-Diplomatie

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU und mehrere einflussreiche Golfstaaten wollen gemeinsame diplomatische Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs unternehmen. Ziel sei es, eine dauerhafte Lösung herbeizuführen, heißt es in einer Erklärung der Außenminister beider Seiten. Diese solle letztlich dem iranischen Volk die Entscheidungsgewalt über seine Zukunft verschaffen und gleichzeitig den Bau einer iranischen Atombombe verhindern.

Zudem wird als Ziel ausgegeben, die Produktion und Verbreitung ballistischer Raketen, unbemannter Luftfahrzeuge und anderer sicherheitsbedrohender Technologien zu beenden und den Iran an weiteren destabilisierenden Aktivitäten in der Region und in Europa zu hindern.

Die Erklärung wurde im Anschluss an eine Videokonferenz von Außenministern der EU-Staaten und Kollegen aus Mitgliedstaaten des Golf-Kooperationsrats veröffentlicht. Zu letzterem gehören die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Saudi-Arabien, Oman, Katar und Kuwait. Für die EU nahm zudem unter anderen die Außenbeauftragte Kaja Kallas an den Gesprächen teil./aha/DP/men

