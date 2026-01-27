27.01.2026 08:03:38

EU und Indien einigen sich auf Handelsdeal

NEU-DELHI (dpa-AFX) - Die EU und Indien haben die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen abgeschlossen. Das teilten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Indiens Premierminister Narendra Modi mit./aha/DP/jha

