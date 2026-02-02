CSG Group Aktie

CSG Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A420X0 / ISIN: NL0015073TS8

Auftag erhalten 02.02.2026 09:54:00

EU- und NATO-Mitglied Dänemark vergibt umfangreichen Auftrag an Rheinmetall - So reagieren RENK, HENSOLDT, TKMS, OHB und CSG

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat von Dänemark den Auftrag zur Versorgung seiner Armee mit Munition erhalten.

DOW JONES- Der "großvolumige" Rahmenvertrag sei am 30. Januar unterzeichnet worden und habe eine Laufzeit von sieben Jahren, teilte Rheinmetall nicht. Ein konkretes Auftragsvolumen wurde nicht genannt. Der Vertrag umfasst die Versorgung mit mehreren Munitionstypen, darunter Mittelkalibermunition für Schützen- und Flugabwehrpanzer, 120-mm-Munition für Kampfpanzer und 155-mm-Muniton für die Artillerie.

Das EU- und Natomitgliede Dänemark habe bereits mehrere Tausend Patronen verschiedene Sorten mit einem Auftragswert im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich abgerufen. Im Bereich der 120-mm-Panzermunition werde Rheinmetall über 1.000 Patronen KE-Wuchtmunition liefern. Der Auftragswert liege hier im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich.

Für die Rheinmetall-Aktie geht es auf XETRA zeitweise 0,98 Prozent auf 1.764,00 Euro abwärts. RENK-Aktie büssen 0,41 Prozent auf 53,83 Euro ein, HENSOLDT verlieren 1,73 Prozent auf 82,20 Euro, TKMS-Titel verlieren 2,12 Prozent auf 96,75 Euro und OHB rutscht sogar um 11,37 Prozent auf 265,00 Euro ab, während Titel der CSG Group an der Euronext 0,93 Prozent auf 746,00 Euro einbüssen.

Weitere Links:

Rheinmetall-Aktie im Plus: Lynx-Panzer werden für die Ukraine geliefert

Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

CSG Group

