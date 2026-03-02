|
02.03.2026 11:53:40
EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperation
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU und die Schweiz haben nach jahrelangem Ringen neue Abkommen zur Stabilisierung und zum Ausbau ihrer Beziehungen geschlossen. Die in Brüssel unterzeichneten Vereinbarungen sollen unter anderem eine intensivere Zusammenarbeit auf dem Strommarkt sowie bei der Lebensmittelsicherheit und im Gesundheitsbereich ermöglichen./aha/DP/stw
