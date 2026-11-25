Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
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25.11.2026 17:02:38
EU und UK verhängen Kartellbussen gegen Givaudan und Firmenich
BRÜSSEL/LONDON (dpa-AFX) - Die drei weltweit größten Duftstoffhersteller müssen wegen Kartellverstößen hohe Geldbußen zahlen. Die EU-Kommission verhängte gegen Givaudan, Firmenich und International Flavors & Fragrances (IFF) Strafen von insgesamt 471,9 Millionen Euro. Hinzu kommen rund 85 Millionen Pfund der britischen Wettbewerbsbehörde CMA. Die Unternehmen hatten vertrauliche Geschäftsinformationen ausgetauscht und ihr Vorgehen gegenüber einem Großkunden abgestimmt.
Auf Givaudan entfallen 252,4 Millionen Euro sowie 40,0 Millionen Pfund. Firmenich, eine der beiden Vorgängergesellschaften der heutigen DSM-Firmenich, muss 137,7 Millionen Euro und 20,6 Millionen Pfund bezahlen. Beim US-Konkurrenten IFF betragen die Bußen 81,9 Millionen Euro und 24,6 Millionen Pfund, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten.
Die drei Unternehmen hatten zwischen März 2019 und März 2023 wettbewerbsrelevante Informationen über ihre Geschäftsbeziehungen zum Konsumgüterkonzern Unilever ausgetauscht. Dabei ging es unter anderem um Preiserhöhungen und Verhandlungsstrategien. Givaudan und IFF tauschten darüber hinaus auch Informationen über ihr übriges Riechstoffgeschäft aus.
Alle drei Unternehmen räumten ihre Beteiligung am Kartell ein und einigten sich mit den beiden Behörden auf einen Vergleich. Aufgrund ihrer Kooperation mit den Wettbewerbsbehörden wurden die Bußen reduziert./ra/an/mk/AWP/mis
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