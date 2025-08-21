|Zoll-Streit
|
21.08.2025 13:29:39
EU und USA legen gemeinsame Erklärung zu Handelsdeal vor
Aus ihr geht unter anderem hervor, dass die US-Zölle auf Autoimporte aus Deutschland und anderen EU-Staaten rückwirkend gesenkt werden könnten.
/aha/DP/jha
BRÜSSEL/WASHINGTON (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZurückhaltung vor Jackson Hole: ATX schwächer -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gibt am Donnerstag nach, während der deutsche Leitindex unterhalb der Nulllinie notiert. An den Märkten in Asien waren am Donnerstag überwiegend negative Vorzeichen zu sehen.