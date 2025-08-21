Zoll-Streit 21.08.2025 13:29:39

EU und USA legen gemeinsame Erklärung zu Handelsdeal vor

EU und USA legen gemeinsame Erklärung zu Handelsdeal vor

Die EU und die USA haben sich auf eine schriftliche Erklärung zu den Vereinbarungen zur Beilegung ihres Handelskonflikts verständigt.

Aus ihr geht unter anderem hervor, dass die US-Zölle auf Autoimporte aus Deutschland und anderen EU-Staaten rückwirkend gesenkt werden könnten.

/aha/DP/jha

BRÜSSEL/WASHINGTON (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

USA behalten 27,5%-Zölle auf EU-Autos bei
USA verhängen Stahl- und Aluminiumzölle auf zahlreiche weitere Waren
S&P sieht US-Bonität bestätigt, Defizite teils durch Zölle ausgeglichen

Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:23 Greenlight Capital im Q2 2025: Neue Spitzenaktie im Einhorn-Depot
20.08.25 Auf diese Aktien setzte George Soros im zweiten Quartal 2025
19.08.25 Warren Buffetts 2. Quartal 2025: Diese Veränderungen gab es im Depot von Berkshire Hathaway
17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
17.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Zurückhaltung vor Jackson Hole: ATX schwächer -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gibt am Donnerstag nach, während der deutsche Leitindex unterhalb der Nulllinie notiert. An den Märkten in Asien waren am Donnerstag überwiegend negative Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen