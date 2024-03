EU und USA wollen Menschen im Gazastreifen über See versorgen

- von Nidal al-Mughrabi und Michele Kambas

Kairo/Larnaka (Reuters) - Angesichts der katastrophalen Zustände für die Menschen im Gazastreifen wollen die EU und die USA Hilfslieferungen über See starten.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte am Freitag auf der Mittelmeerinsel Zypern, dass von dort ein Seekorridor für Hilfsgüter eingerichtet werde - möglicherweise schon am Wochenende. US-Präsident Joe Biden kündigte den Bau eines provisorischen Hafens an der Küste des dicht besiedelten Gazastreifens an. Auch die Bundesregierung beteiligt sich an der von den USA und der EU mit arabischen Staaten vereinbarten humanitären Seebrücke. Hintergrund ist wachsende Kritik aus diesen Reihen, dass Israel die Menschen in dem abgeriegelten Palästinenser-Gebiet nicht ausreichend versorge.

"Wir stehen kurz davor, diesen Korridor zu eröffnen, hoffentlich diesen Samstag/Sonntag, und ich freue mich sehr, dass heute ein erstes Pilotprojekt gestartet wird", sagte die EU-Kommissionspräsidentin. Zu der Ankündigung Bidens, einen provisorischen Hafen zu bauen, äußerte sich von der Leyen nicht direkt. Es blieb zunächst unklar, wo genau die Hilfsgüter im Gazastreifen angeliefert werden könnten.

"Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist katastrophal und unschuldige palästinensische Familien und Kinder sind verzweifelt auf das Nötigste angewiesen", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung mehrerer Länder - darunter Deutschland, Italien und den Niederlanden. Die Bundeswehr prüft laut "Spiegel", ob die Seebrücke für Gaza auch von der Marine unterstützt werden könnte. Bisher handele es sich aber lediglich um eine vorläufige Planung der Militärs für den Fall, dass es einen entsprechenden Auftrag gebe, hieß es dem Bericht. Ob die Marine tatsächlich zum Einsatz komme, sei offen.

RETTUNGSDIENSTE: FÜNF TOTE BEI ABWURF VON HILFSGÜTERN

Zuletzt war bereits damit begonnen worden, Hilfsgüter aus der Luft abzuwerfen. Dies wird jedoch nicht als ausreichend angesehen. Mit einem provisorischen Hafen könnten per Schiff mehr Hilfsgüter geliefert werden. Biden ließ offen, wo ein Pier gebaut werden könnte. Er betonte, dass keine US-Soldaten im Gazastreifen eingesetzt würden.

Bei dem Abwurf von Hilfsgütern wurden am Freitag nach Angaben von Rettungsdiensten im Gazastreifen fünf Menschen getötet. Aus Flugzeugen abgeworfene Kisten seien durch einen Fehler auf die Menschen gefallen, sagte ein Sprecher des Zivilschutzes.

Aus US-Regierungskreisen verlautete, der Bau temporärer Hafenstrukturen könnte Wochen dauern. In Norden des Gazastreifens wird aus Kliniken aber schon jetzt berichtet, dass Kinder an Unterernährung sterben. Die UN fordern deshalb, dass die Öffnung von mehr Grenzübergängen zwischen Israel und dem Gazastreifen für die Lieferung von Hilfsgütern weiterhin Priorität haben sollte. Nach UN-Angaben droht mindestens 576.000 Menschen - einem Viertel der Bevölkerung von Gaza - eine Hungersnot. Der britische Außenminister David Cameron erklärte, weil der Bau eines Piers Zeit brauche, sollte Israel in der Zwischenzeit seinen Hafen in der Stadt Aschdod nördlich des Gazastreifens für Hilfslieferungen öffnen.

WIRD ISRAEL AUS DER VERANTWORTUNG ENTLASSEN?

In der EU war die Einrichtung eines Seekorridors für Hilfsgüter nicht unumstritten. "Einige argumentierten, dass Israel nun aus seiner Verantwortung entlassen wird, nach dem Einmarsch der israelischen Armee in den Gazastreifen selbst für die Menschen zu sorgen", sagt ein EU-Diplomat. Die Hilfe sei aber jetzt vordringlich.

Die Hamas äußerte sich zunächst nicht. Die von der Hamas-Rivalin Fatah dominierte Palästinenserbehörde begrüßte Bidens Ankündigung. Unter Palästinensern im Gazastreifen wurde aber auch Kritik laut: Statt Hilfe zu schicken, sollten die USA ihre Waffenlieferungen an Israel einstellen, hieß es von einigen.

Am Freitag teilten palästinensische Gesundheitsbehörden mit, bei einem israelischen Luftangriff in Chan Junis im Süden des Gazastreifens seien acht Mitglieder einer Familie getötet worden. Die israelische Armee fliegt seit dem Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober, bei dem den Angaben zufolge rund 1200 Menschen getötet und etwa 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden, Luftangriffe auf das Gebiet und startete bald darauf auch eine Bodenoffensive. Im Gazastreifen wurden in dieser Zeit nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums mehr als 30.000 Palästinenser getötet.

Ziel ist es nach Angaben von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, die radikal-islamische Hamas zu eliminieren. Die palästinensische Zivilbevölkerung floh darauf vor allem nach Süden in Richtung Rafah an der Grenze zu Ägypten. Am Freitag gab es erneut Mahnungen, dass die israelische Armee auf einen großangelegten Angriff auf Rafah verzichten solle.

