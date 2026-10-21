Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
|
21.10.2026 12:35:40
EU untersucht Booking.com wegen Risiken durch Fake-Angebote und Phishing
Von Edith Hancock
DOW JONES--Die EU-Kommission hat ein förmliches Verfahren eingeleitet, um zu prüfen, ob das viel genutzte Reisebuchungsportal Booking.com den Risiken gefälschter Angebote sowie Phishing-Angriffen wirksam genug begegnet. Nach Angaben der Kommission gibt es Bedenken, dass die Plattform nicht genug unternimmt, um Online-Betrug und Täuschungsversuche zu verhindern. Die Kommission prüft, wie Booking.com die mit Fake-Angeboten verbundenen Risiken ermittelt und bewertet, sowie um die Maßnahmen, die das Unternehmen ergreift, um die Anzeige solcher Angebote für Nutzer einzudämmen.
Darüber untersucht die Behörde, wie Reservierungs- und Gästedaten an Unterkunftsbetreiber übermittelt werden. Auch die Anzeige hervorgehobener Angebote stehen im Fokus, um zu prüfen, ob die Transparenzvorschriften für Werbung eingehalten werden. Die Untersuchung fällt unter das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act - DSA).
"Die europäischen Bürger sollten ihren Urlaub buchen können, ohne Angst vor Betrug haben zu müssen", sagte Henna Virkkunen, Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für technische Souveränität, Sicherheit und Demokratie. Der DSA lege klare Verpflichtungen für Plattformen wie Booking.com fest. "Wir müssen sicherstellen, dass die führende Buchungsplattform in Europa diese Verantwortung ernst nimmt", fügte sie hinzu.
Ein Sprecher von Booking.com sagte, das Unternehmen kooperiere uneingeschränkt mit der Kommission und setze sich dafür ein, mit Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um Cyberkriminalität und Online-Betrug zu bekämpfen.
Der Beschluss zur Einleitung einer vertieften Prüfung folgt auf vorläufige Untersuchungen. Diese basierten auf Berichten, die Booking.com der Kommission im Rahmen seiner DSA-Konformität im Zeitraum von 2023 bis 2026 vorgelegt hatte.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/brb/apo
(END) Dow Jones Newswires
October 21, 2026 06:35 ET (10:35 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Booking Holdings
|
21.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
21.10.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
21.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
21.10.26
|Booking.com: EU ermittelt wegen Betrugsfällen gegen Reiseportal (Spiegel Online)
|
21.10.26
|EU untersucht Booking.com wegen Risiken durch Fake-Angebote und Phishing (Dow Jones)
|
20.10.26
|S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Booking von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Booking veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Booking Holdings
Aktien in diesem Artikel
|Booking Holdings
|143,40
|1,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.