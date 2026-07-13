Settlements Aktie

Settlements für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: BE0974261902

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13.07.2026 07:00:04

EU urged to follow its own rules and ban trade with Israeli settlements

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