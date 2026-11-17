BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bleihaltige Schrotmunition ist künftig in der Europäischen Union verboten. Die EU-Kommission in Brüssel beschloss eine entsprechende Maßnahme, die die Bleibelastung verringern und damit Bürgerinnen und Bürger, Tiere und Umwelt schützen soll. Die neuen Regeln gelten laut Mitteilung der Kommission ab 2033. Das EU-Parlament und der Rat der Mitgliedstaaten hatten zuvor keine Einwände geltend gemacht und damit den Weg für die Regelung frei gemacht.

Betroffen ist Schrotmunition, die mindestens ein Prozent Blei enthält. Sie darf in Zukunft für die Jagd sowie für das Sportschießen weder verwendet noch verkauft werden. Von den Einschränkungen ausgenommen ist Munition, die für militärische Zwecke eingesetzt wird. Die Verteidigungsfähigkeit der EU-Mitgliedstaaten solle nicht beeinträchtigt werden, hieß es seitens der Brüsseler Behörde.

Die EU-Kommission erwartet, dass durch die neuen Regelungen innerhalb der kommenden 20 Jahre rund 550.000 Tonnen Bleiverunreinigungen verhindert werden können. Etwa 1,1 Millionen Kinder sollen dadurch vor schädlichen Auswirkungen auf die neurologische Entwicklung geschützt werden. Zudem rechnet die Kommission mit dem Schutz von rund 156 Millionen Vögeln. Bleischrot könne Böden, Gewässer und Wildfleisch verunreinigen, hieß es.

Jagdverbände hatten ein generelles Verbot in der Vergangenheit kritisiert. Sie verwiesen unter anderem auf hohe Kosten für den Umbau von Schießständen und auf ältere Waffen, für die bleifreie Munition nicht geeignet sei./vni/DP/jha