BRÜSSEL (dpa-AFX) - Privatanleger in der EU sollen künftig nachhaltige Produkte leichter vergleichen können. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich dafür auf neue Offenlegungsregeln für nachhaltige Finanzprodukte. Dabei geht es darum, welche Informationen Unternehmen zu als nachhaltig beworbenen Finanzprodukten wie manchen Aktien-, Renten- oder Immobilienfonds oder ETF zur Verfügung stellen müssen.

Neue Kategorien geplant

Künftig soll es drei neue Kategorien geben, für die in der vorläufigen Einigung jeweils Kriterien festgelegt wurden. Als höchste Kategorie beschreibt der Rat der Europäischen Union in einer Pressemitteilung "sustainable" ("nachhaltig"). Solche Produkte tragen zu den Nachhaltigkeitszielen bei.

Produkte aus der zweiten Kategorie, "transition" ("Übergang"), lenken Investitionen in Unternehmen oder Projekte, die auf einem glaubwürdigen Weg zu einem Übergang weg von nicht nachhaltigen Aktivitäten sind. Auch Investitionen in Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, können unter bestimmten Voraussetzungen darunter fallen.

Die Kategorie "ESG basics" umfasst demnach Produkte, die Ansätze der Säulen Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (gute Unternehmensführung) integrieren, aber nicht die strengeren Kriterien der beiden anderen Kategorien erfüllen.

Gegen Greenwashing und Bürokratie

Die Änderungen sollen einerseits "Greenwashing" verhindern, also die Darstellung von Produkten als nachhaltiger als sie eigentlich sind. Denn nur, was einer Kategorie entspricht, darf mit ESG-Versprechen beworben werden. Zugleich sollen die Regeln den Verwaltungsaufwand auf dem Finanzmarkt senken.

Bevor sie in Kraft treten, müssen Europaparlament und Staaten noch formell zustimmen./wea/DP/zb