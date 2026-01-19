19.01.2026 14:13:39

EU-Vergeltungszölle könnten am 7. Februar in Kraft treten

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Europäische Union könnte ein derzeit ausgesetztes Zollpaket auf US-Waren im Wert von rund 93 Milliarden Euro bereits am 7. Februar aktivieren. Wie ein Sprecher der Europäischen Kommission mitteilte, folgt dieser Schritt auf die Drohung Washingtons, neue Abgaben zu erheben.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump mit 10-prozentigen Zöllen auf Importe aus mehreren europäischen Ländern gedroht. Damit will er den Druck auf Dänemark erhöhen, Grönland an die USA zu verkaufen.

Bereits im Juli vergangenen Jahres hatten die EU-Mitgliedstaaten ein Zollpaket für US-Waren genehmigt, das jährliche US-Exportgüter im Wert von mehr als 100 Milliarden Dollar umfasst. Die Kommission hatte die Umsetzung jedoch für sechs Monate ausgesetzt, um Raum für den Abschluss eines Handelsabkommens mit den USA zu schaffen.

Die EU-Kommission hat zwar die Option, die Aussetzung zu verlängern, doch läuft diese laut Kommissionssprecher Olof Gill am 6. Februar automatisch aus.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2026 08:14 ET (13:14 GMT)

