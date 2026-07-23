Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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23.07.2026 12:11:15

EU verhängt Rekordstrafe in Höhe von 890 Millionen Euro gegen Google

Konkret wirft die EU Google etwa vor, die eigenen Dienste in der Onlinesuche bevorzugt zu haben. Die EU-Kommission riskiert damit erneute Spannungen mit WashingtonWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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