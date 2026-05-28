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28.05.2026 12:06:39
EU verhängt 200-Millionen-Strafe gegen Onlinehändler Temu
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat wegen illegaler Produkte eine Strafe in Höhe von 200 Millionen Euro gegen den chinesischen Online-Marktplatz Temu verhängt. Das Unternehmen habe die Risiken und Schäden für Verbraucher nicht ordnungsgemäß bewertet und verstoße damit gegen EU-Recht, teilte die Brüsseler Behörde mit./wea/DP/stk
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