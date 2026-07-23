Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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23.07.2026 12:05:38
EU verhängt 890 Millionen Euro Strafe gegen Google
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU verhängt gegen Google (Alphabet C (ex Google)) wegen unfairer Geschäftspraktiken eine Strafe von 890 Millionen Euro. Der US-Konzern hat nach Ansicht der Europäischen Kommission mit seiner Suchmaschine sowie dem App-Marktplatz Google Play Wettbewerbsregeln verletzt und seine Konkurrenz widerrechtlich benachteiligt./tre/DP/mis
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