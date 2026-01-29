|
29.01.2026 11:46:38
EU verhängt neue Iran-Sanktionen
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Außenminister der EU-Staaten haben neue Iran-Sanktionen beschlossen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von EU-Beamten. Mit den Strafmaßnahmen wird auf die brutale Niederschlagung regierungskritischer Proteste und die fortgesetzte iranische Unterstützung für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine reagiert./aha/DP/mis
