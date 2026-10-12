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12.10.2026 10:46:38
EU verhängt Rekord-Sanktionen gegen russische Kriegshelfer
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Europäische Union verhängt neue Sanktionen gegen eine Rekordzahl von Unterstützern der russischen Kriegsmaschinerie. Die EU-Außenminister beschlossen, knapp 1600 Personen, Unternehmen und andere Organisationen mit Strafmaßnahmen zu belegen, wie die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas mitteilte./aha/DP/mis
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